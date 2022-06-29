Как очистить Байкал от микропластика

Озеро Байкал, входящее в список природного наследия ЮНЕСКО, оказалось под угрозой сильного загрязнения микропластиком, сообщает MK.RU со ссылкой на учёных. По словам экспертов, в последнее время концентрация микропластика на поверхности озера растет на 50% ежегодно.

Если в 2019 году концентрация микропластика в поверхностных водах Байкала составила 42 тысячи частиц на кв. км, то в 2021 году – уже 62 тысячи частиц, сообщают учёные. Это вполне сравнимо со средним загрязнением озер микропластиком по всему миру. Старший научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Колобов отметил, что в последнее время концентрация микропластика в Байкале растет на 50% ежегодно. При этом уровень загрязнения озера продолжит рост из-за постоянно повышающегося интереса туристов.

Микропластик опасен тем, что его частицы слишком мелкие, не более 3-5 мм длиной, и их сложно изъять из водоемов.

– Чем меньше пластик, тем больше его встречается в воде. С поверхности мы собираем только тот пластик, который плавает. Это полистирол, селен и полипропилен. Существует еще несколько десятков различных химических формул, которые не плавают на поверхности, а тонут. Большая часть пластика в Байкале захоранивается на дне озера, но перед этим успевает навредить природе, – пояснил Колобов.

Эксперты предлагают решать проблему, опираясь на опыт других стран. Наиболее действенным методом является запрет одноразовых пластиковых изделий. Михаил Колобов убежден, что необходимо на законодательном уровне ограничить оборот пластика в районе Байкала как можно скорее.

– Ограничения должны касаться не только прибрежных территорий самого озера, но и буферной зоны – берега впадающих в Байкал 300 рек. В первую очередь нужно ограничить использование одноразового пластика – стаканчиков, трубочек, тарелок. Также важно разрабатывать новые способы и материалы для упаковки продуктов, – заключил старший научный сотрудник биологического факультета МГУ.

Кроме того, ученый предлагает ввести утилизационный сбор и заложить в цену пластика сумму, которая позволит финансировать контроль за всеми стадиями использования пластика: от изготовления до уничтожения.

Проблема пластика на Байкале не остается без внимания общественности. Так, в Иркутске 18 мая была создана ассоциация «Байкал без пластика», в которую вошли En+ Group, сеть супермаркетов «Слата», РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, Гранд Байкал, Иркутский Государственный Университет (ИГУ), Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), ФГБУ «Байкальский Заповедник», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Члены Ассоциации выступают за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в Прибайкальских регионах, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга, а также за распространение экологической культуры среди населения и туристов.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко недавно заявила, что Россия начнет отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с 2025 года. По ее словам, этот отказ будет постепенным и будет состоять из нескольких этапов.