Иркутская область стала первой в стране по количеству онлайн-услуг для бизнеса на платформе МСП.РФ

Предприниматели Приангарья могут получить на этом ресурсе 90 услуг, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» была запущена цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан МСП.РФ. На ней размещены государственные услуги для предпринимателей, бизнес-сервисы, программы по обучению и статистике – все для старта и развития своего дела на одной платформе с универсальным онлайн-доступом.

Суть проекта заключается в том, чтобы освободить владельцев бизнеса при обращении за услугами от обязанности самим предоставлять необходимые сведения. Им достаточно будет дать согласие на получение данных, а цифровая платформа примет всю информацию от контрагентов (ФНС, Минцифры и Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ, Корпорация МСП) через цифровой профиль. Зарегистрироваться на МСП.РФ можно с помощью аккаунта на портале Госуслуг.