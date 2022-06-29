ИНК провела встречу для студентов нефтегазовой отрасли в Якутии

Иркутская нефтяная компания провела встречу для студентов Мирнинского политехнического университета. Мероприятие прошло в рамках визита представителей ИНК в Мирный республики Саха (Якутия), рассказали SIA.RU в компании.

Участниками стали студенты, окончившие 1 курс по профилю нефтегазовое дело. Будущим специалистам рассказали о компании, востребованных профессиях и возможностях для карьерного роста. Кроме того, для учащихся организовали экскурсию на объекты ИНК.

Также сотрудники Иркутской нефтяной компании встретились с руководством Политехнического института Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (МПТИ) и Мирнинского регионального технического колледжа (МРТК). Участники встречи определили дальнейшие шаги сотрудничества и обсудили план мероприятий на 2022-2023 гг.

Сотрудники МРТК продемонстрировали возможности использования электронных образовательных ресурсов, купленные при поддержке ИНК. Это интерактивные программы для мастерской «Добыча нефти и газа», благодаря которым у студентов появилась возможность расширить знания, в том числе дистанционно, а затем закрепить практические навыки на реальном нефтяном оборудовании в мастерской. Ранее ИНК оказала помощь Светлинскому филиалу энергетики, нефти и газа МРТК в приобретении станции управления станка-качалки в рамках софинасирования федерального гранта, полученного на создание мастерской по компетенции «Добыча нефти и газа».

Взаимодействие с профильными вузами на территориях присутствия ИНК проходит в рамках проекта «школа-вуз-компания», которая реализуется в компании с 2018 года. Студенты проходят обучение по спецпрограммам в корпоративных группах, после чего приглашаются для прохождения оплачиваемой практики на производственные объекты ИНК. По завершении стажировки студенты смогут использовать полученные знания и навыки при написании курсовых работ и дипломов. Лучших практикантов включат в кадровый резерв компании. В 2022 году 160 учащихся пройдут производственную и преддипломную практику в ИНК, в их числе также студенты МПТИ и МРТК.