Звуковую рекламу водных прогулок по Байкалу запретили в Листвянке

Дума Листвянскинского муниципалитета приняла решение запретить звуковую рекламу в поселке после многочисленных жалоб со стороны отдыхающих и местных жителей, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Судоводители и их помощники приглашали туристов на водные прогулки по Байкалу шумно и почти в круглосуточном режиме.

«Решением Думы Листвянского МО 24 июня внесены изменения в "Правила благоустройства территории Листвянского муниципального образования": теперь запрещена любая звуковая реклама», – говорится в сообщении и отмечается, что предпринимателям, игнорирующим эти правила, будут грозить штрафы.

Глава Листвянского МО Максим Максимов пояснил, что на заседании был внесен в правила благоустройства отдельный пункт, который в принципе запрещает любую звуковую рекламу на всей территории Листвянского муниципального образования.

«Предпринимателем сделаем предупреждение, чтобы они в добровольном порядке прекратили эти действия. Далее сотрудники администрации проведут проверку того, как реализуются эти правила», – сказал он.