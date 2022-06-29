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Гараж, где было более 100 устройств для майнинга, подожгли в Ангарске

Пожар произошел в гаражном боксе города Ангарска Иркутской области – там огонь повредил более 100 устройств для добычи криптовалюты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Спасателям сообщили об инциденте сегодня ночью около 02:40. Прибывшее на место пожарное подразделение обнаружило открытое горение в гараже, ворота были открыты. Предварительная причина случившегося – поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

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<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

В тушении принимали участие девять человек и две единицы техники. Ликвидировать открытое горение удалось в 02:54, последствия пожара – в 04:20. Площадь возгорания – 60 квадратных метров. Пострадавших нет.


<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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