Гараж, где было более 100 устройств для майнинга, подожгли в Ангарске

Пожар произошел в гаражном боксе города Ангарска Иркутской области – там огонь повредил более 100 устройств для добычи криптовалюты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Спасателям сообщили об инциденте сегодня ночью около 02:40. Прибывшее на место пожарное подразделение обнаружило открытое горение в гараже, ворота были открыты. Предварительная причина случившегося – поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

В тушении принимали участие девять человек и две единицы техники. Ликвидировать открытое горение удалось в 02:54, последствия пожара – в 04:20. Площадь возгорания – 60 квадратных метров. Пострадавших нет.