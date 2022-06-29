Главу спорткомплекса в Приангарье заподозрили в неисполнении госконтракта с ущербом в 4,5 млн рублей

Генерального директора МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального образования Иркутского района заподозрили в неисполнении государственного контракта, в результате чего бюджету муниципалитета был причинен ущерб в 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2020 году гендиректор учреждения в рамках реализации национального проекта «Демография» заключила муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство спортивного оздоровительного комплекса в поселке Плишкино Иркутского района. Срок исполнение контракта – декабрь 2021 года. Согласно подписанной документации подрядчиком было поставлено спортивное и медицинское оборудование, которое принял и оплатил заказчик за счет бюджетных средств. По факту – оборудование поставлено не было, спортивный объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается.