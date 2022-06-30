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Еще два водоема в Иркутской области признали опасными для купания

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проверило качество воды в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. По результатам инспекции еще два водоема признаны опасными для купания.

По результатам исследований установлено несоответствие качества воды по микробиологическим показателям в следующих муниципальных образованиях:

  • западная граница г.Тайшета, р. Тайшетка;
  • Чунский район, п. Лесогорск, р. Чуна.

Купание в указанных водоемах опасно для здоровья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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