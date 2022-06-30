Вандалы пытались сломать пункт весогабаритного контроля циркулярной пилой в Приангарье

Три человека были замечены при совершении преступления – они пытались сломать циркулярной пилой пункт весогабаритного контроля на трассе в Иркутской области. О происшествии рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

«Всегда удивляют люди, которые вместо того чтобы следовать правилам, идут на преступление. Буквально на днях трое неизвестных пытались повредить пункт весогабаритного контроля на трассе в Большое Голоустное. Вандалы, а по-другому их и не назовешь, орудовали циркулярной пилой», – рассказал глава Приангарья.

Повредить оборудование преступники не успели – их действия попали на камеру, на место прибыла группа быстрого реагирования. Аналогичные преступления в регионе за последние 2 года случались уже четыре раза. Оборудование было восстановлено в кратчайшее время.

Как пояснила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина, автоматические пункты весогабаритного контроля создают массу проблем для грузоперевозчиков. Размер одного штрафа за превышение веса или габарита транспорта составляет 500 тысяч рублей. С середины 2020 года в регионе вынесено 735 постановлений на сумму 214,3 млн рублей.

По дорогам общего пользования разрешено двигаться транспорту с предельной нагрузкой на ось десять тонн. Максимальная масса автотранспорта может составлять не более 43 тонн. Между тем, часто в регионе фиксируют движение перегруженных машин, весом до 110 тонн. Они разрушают не только асфальтобетонное покрытие, но и основание дороги. Задача системы автоматического весогабаритного контроля – снизить нагрузку на автодороги региона и приучить грузоперевозчиков к соблюдению требований законодательства.

Сейчас в Приангарье действует три пункта автоматического весогабаритного контроля. Они находятся на дорогах Иркутск – Оса – Усть-Уда, Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово и Иркутск – Большое Голоустное. В этом году будет установлено еще два пункта. Они будут находиться на дорогах Черемхово – Голуметь – Онот и Братск – Усть-Илимск.