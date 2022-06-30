26 июня при поддержке АТБ стартовал Летний институт программы «Учитель для России»

26 июня в рамках программы «Учитель для России» при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка заработал Летний институт для учителей Приморского края. «Учитель для России» - программа развития школьного регионального образования, которую реализует фонд «Новый учитель». АТБ установил с фондом партнёрские отношения в 2022 году для поддержки и развития образования на Дальнем Востоке.

Программа «Учитель для России» создана с целью преодолеть проблему образовательного неравенства и работает в массовых региональных школах, которые испытывают недостаток в учителях или желают улучшить показатели качества образования. Вот уже 7 лет благодаря этому масштабному образовательному проекту профессионалы из разных сфер получают необходимые знания и навыки, чтобы стать учителями, переехать в другой город, село или деревню на два года и преподавать в местной школе любимый предмет. Сейчас программа сотрудничает с 95 школами восьми регионов России и впервые реализуется в Приморском края, одном из ключевых регионов присутствия АТБ.

Летний институт при поддержке АТБ подготовит учителей для школ Владивостока. Помимо глубокого обучения, «Учитель для России» предоставляет всем участникам финансовую поддержку, оплату аренды жилья на новом месте, постоянную поддержку кураторов, менторов и методистов, а также большого сообщества единомышленников.

Узнать все подробности можно на сайте uchitel.ru.