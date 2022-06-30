Газпромбанк, Правительство Нижегородской области и Бамтоннельстрой-Мост заключили соглашение о сотрудничестве по ГЧП-проектам

Газпромбанк, действующий в рамках стратегии построения инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, Правительство Нижегородской области и Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост (ГК БТС-МОСТ) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов в области создания инфраструктуры на территории Нижегородской области. Подписи под трехсторонним документом поставили Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров.

Стороны выразили заинтересованность в запуске и реализации инфраструктурных проектов в интересах региона и оказании всесторонней информационной и методологической поддержки на всех этапах реализации инвестиционных инициатив Нижегородской области.

«Осуществление социально значимых для Нижегородской области проектов с механизмом ГЧП в условиях ограниченности ресурсов регионального бюджета чрезвычайно актуально. Предоставляя кредитные ресурсы частной стороне, Банк способен сделать такие проекты финансово состоятельными. Поиск инвесторов, «упаковка» проектов, помощь в подготовке документов – эту работу мы готовы проводить в связке с профессионалами из БТС-Мост. Зачастую Банк выступает не только как финансирующий институт, но и как экспертная организация, готовая делиться своим опытом, чтобы на рынке было как можно больше качественных ГЧП-инициатив. Мы всегда готовы поддержать значимые для Приволжья начинания», – сказал Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер.

«Реализация инфраструктурных проектов в текущих условиях становится мощным стимулом двигаться вперед для всего региона. В частности, это касается таких инструментов, как концессии. Такая работа требует привлечения надежных партнеров с опытом в данной сфере. Сегодняшнее соглашение направлено именно на это. В наших планах – крупные транспортные проекты, направленные, в том числе, на развитие новых территорий. Важно, чтобы область развивалась, создавались новые рабочие места, возникали новые точки роста. Без развития инфраструктуры это сделать невозможно», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост обладает уникальным опытом в строительстве сложнейших инфраструктурных объектов на всей территории нашей страны. Не исключение и Нижегородская область, где сегодня мы в рамках строительства скоростной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань возводим вантовый мост через реку Оку и балочный – через реку Суру. Уверен, что в партнерстве с одним из крупнейших банков России мы сможем привнести значительный вклад в возведение социально-значимых инфраструктурных проектов для жителей Нижегородской области», – отметил заместитель генерального директора АО «БТС-МОСТ» Александр Козаренко.

* * *

Справочно:

Газпромбанк входит в тройку лидеров банковской отрасли России по основным объемным показателям (по версии ИНТЕРФАКС-100. Банки России), а также в число крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы.

Газпромбанк предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает многолетним уникальным опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом. Банк входит в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на открытие счетов эскроу.

Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление современных высокотехнологичных продуктов и сервисов, в том числе банковских карт, вкладов, потребительского и ипотечного кредитования, валюто-обменных операций, брокерского обслуживания, страхования и мн. др. Региональная сеть Банка насчитывает более 420 отделений по всей стране. Среди наших клиентов уже более 5 млн человек.

Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост – один из ведущих российских строительных холдингов, специализирующийся на создании объектов транспортной инфраструктуры на всей территории России. Компания специализируется на строительстве и реконструкции железных и автомобильных дорог, больших и малых мостов, тоннелей, портов и причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос. За 47-летнюю историю компании было построено и введено в эксплуатацию более 2 800 инфраструктурных объектов по всей стране.