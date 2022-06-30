Дальневосточный банк: получайте 5% кешбэк на заправках «Роснефть» с картой МИР

Оплачивайте топливо и товары в дорогу картой МИР Дальневосточного банка на заправках «Роснефть» и получайте 5% кешбэка. Акция действует до 31 июля 2022 года.

Кешбэк начисляется на сумму чека от 1200 рублей . Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо:

зарегистрировать свою карту МИР Дальневосточного банка на сайте или в приложении «Привет, Мир!»;

оплатить любые покупки на сумму чека от 1200 рублей на АЗС «Роснефть»;

получить кешбэк 5% на карту МИР;

кешбэк будет начислен на карту МИР не ранее, чем через 3 рабочих дня с момента покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.

Максимальная сумма кэшбэка — 500 рублей на одну карту МИР за весь период акции.

Организатор Акции — Оператор программы лояльности для Держателей карт «Мир». Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»). Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.11. ИНН 7706812159; КПП 997950001; ОГРН 1147746831352.