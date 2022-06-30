Количество глэмпингов в России увеличится вдвое к 2025 году– Россельхозбанк

По итогам 2022 года внутренний туристический поток в России может превысить 12 млн человек, а экологический туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году, по прогнозам Россельхозбанка, вырастет до 20-22 млн человек в год. Вместе с этим возрастет и популярность относительно нового формата отдыха – глэмпинга. К 2025 году количество «гламурных» кэмпингов может увеличиться вдвое до 500 штук, а доходы от глэмпинг-туризма составят до 5 млрд рублей.

Глэмпинг предполагает расположение вариантов проживания на природе, но с повышенной комфортностью. Это перспективное направление экотуризма получило официальный статус в России в 2016 году. Глэмпинг дает возможность горожанам отдохнуть от будничных забот в уникальных природных условиях и экологически чистых районах России.

По оценкам экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, общий экологический туристический поток на заповедных и сельских территориях к 2025 году должен вырасти до 20-22 млн человек в год, до 10% из которых будут отдыхать именно в глэмпингах. С 2019 года наблюдается ежегодный двукратный рост объектов для такого формата отдыха. По состоянию на начало 2022 года в России насчитывается порядка 230 глэмпингов, к 2025 году их будет не менее 500. К 2025 году с учетом инфляции в долгосрочной перспективе доходы от глэмпинг-туризма могут составить 5 млрд рублей.

«Предпосылками для активного развития глэмпинга станет наличие уникальных природных мест в России, не освоенных туристической индустрией, а также небольшая насыщенность рынка при постоянно растущем спросе на такой вид отдыха, а потому небольшая конкуренция. Кроме того, для предпринимателей привлекателен более низкий порог входа в бизнес и быстрая окупаемость по сравнению с классическим гостиничным бизнесом», - отмечает руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

РСХБ входит в список уполномоченных банков, включённых в программу Ростуризма по льготному кредитованию туристической инфраструктуры. По мнению аналитиков банка, финансирование отрасли станет не только дополнительным стимулом для тех предпринимателей, кто планирует заняться глэмпингом, но и приведет к увеличению привлекательности частной инвестиционной деятельности в сельской местности через развитие нового уникального туристического направления.

По данным агрегатора агротуризма Россельхозбанка Свое За Городом, самыми популярными направлениями для глэмпинга за первое полугодие 2022 года стали Крым, Московская область, Тверская область и Республика Марий Эл. Проживание в глэмпингах именно в этих регионах чаще всего интересует посетителей платформы.

«На платформе Свое За Городом мы недавно запустили и активно продвигаем новое направление в агротуризме, направленное на поддержку фермерства и развитие АПК в России – глэмпинг. Новый формат отдыха набирает популярность среди россиян, а потому все больше фермеров начинает интересоваться особенностями устройства таких вариантов проживания для туристов. Для фермеров это в первую очередь возможность получить дополнительный источник дохода при относительно небольших затратах. Специалисты Россельхозбанка не просто собирают интересные туристические предложения и агрегируют их на одной платформе, но и консультируют еще не решившихся на открытие бизнеса фермеров и делятся с ними накопленной отраслевой экспертизой по открытию и ведению бизнеса», – отметили в РСХБ.

На платформе Свое За Городом представлены варианты проживания в глэмпингах в разных уголках России. Например, «Под небом» стремится сделать отдых на природе под Москвой на уровне пятизвездочного отеля в центре Москвы. База отдыха «Старый Сиг» в Тверской области предлагает варианты проживания на берегу озера в комфортных и функциональных палатках. Остановившись в глэмпинге «ЗаАзяково» в республике Марий Эл, можно отдохнуть в комфортных домиках похожих на индейские вигвамы на обширной территории экопарка.

Свое За Городом – платформа по развитию агротуризма в регионах России. Сейчас на площадке представлено около 900 туров: как краткосрочные однодневные поездки, так и маршруты длительностью от двух до семи дней. РСХБ работает напрямую с организаторами туров, которые могут легко зарегистрировать и запустить свой маршрут, а сами туристы — за несколько минут с легкостью забронировать и оплатить его.