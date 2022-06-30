44% иркутян довольны жизнью в регионе

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос: «Довольны ли вы местом, где сейчас живете?» (есть у SIA.RU). В Иркутской области 44% опрошенных положительно ответили на этот вопрос. При этом 23% жителей региона отметили, что не совсем довольны, но уезжать никуда не собираются.

Чемоданные настроения у трети жителей Иркутской области. Их них 18% задумываются о переезде за границу, 12% — в другой регион страны, а 3% хотят сменить место жительства, но в пределах своей области.

В среднем по стране 37% россиян довольны жизнью в своем регионе. Чаще всего задумываются о переезде за границу жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — тут почти каждый третий рассматривает вариант эмиграции. Среди москвичей 28% хотят покинуть страну. А больше всего довольны своим место жительства, судя по опросу, крымчане — таких в регионе 60%.

Всероссийский опрос проводился в июне 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие более 11 тысяч человек из 83 регионов РФ.