Участники федеральной программы «Чистый воздух» представили итоги работы в Братске

Воздух Братска с каждым годом будет становиться только чище. И об этом уже сегодня с уверенностью говорят специалисты, подтверждая свои слова данными экологического мониторинга. В администрации города накануне состоялся брифинг, на котором предприятия — участники федеральной программы «Чистый воздух» представили итоги и планы проводимой экологической модернизации производств. Насколько Братск сократил выбросы в атмосферу в цифрах знает Анастасия Михайлова, сообщает ТРК «Братск».

Братский алюминиевый уверенными темпами реализует все этапы программы модернизации. Еще в нулевых основатель компании Олег Дерипаска инициировал и запустил стратегию по реконструкции предприятий РУСАЛа. Поэтому сегодня завод строит новые газоочистные сооружения, проводит реконструкцию уже существующих, использует гибридные пеки, внедряет технологию ЭкоСодерберга. Все эти мероприятия позволяют с опережением графика добиваться снижения выбросов.

«В процессе реализации программы «Чистый воздух» мы еще на вторую степень очистки перешли — тот мокрый хвост, сернистые соединения, что в совокупности нам позволяют в полтора раза увеличить скорость достижения эффекта. И на сегодняшний день сократить почти на 5 тысяч тонн объем валовых выбросов, что составляет 6,4% от общего объема с момента старта данной программы в 2019 году», — Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

На модернизацию БрАЗА в рамках проекта «Чистый воздух» компания «РУСАЛ» выделила 10 млрд рублей. Глобальная реконструкция, которая начнется в следующем году, обойдется более чем в 130 млрд рублей. Половину производства алюминия в Братске переведут на технологию предварительно обожженного анода — РА-550. Напомним, что в конце апреля этого года БрАЗ представил общественности проект кардинальной экологической перестройки алюминиевого завода. Сейчас документы на государственной экологической экспертизе. Строительство планируют начать в 2023 году.

Группа «Илим» также участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». Как рассказал директор филиала в Братске Андрей Ванчуков, в рамках проекта в прошлом году предприятие установило новые электрофильтры на известерегенерационных печах, существенно снизив выбросы известковой пыли. Кроме того, экологический эффект дали и другие проекты филиала: на содорегенерационном котле №14 повысили надёжность системы сжигания дурнопахнующих газов, установив резервную факельную горелку. На лиственном потоке запустили новую систему промывки целлюлозной массы, что привело к снижению объёмов сбросов в сточные воды. Всего на экологические проекты в прошлом году компания затратила свыше 900 миллионов рублей.

«Это эффекты 2021 года по отношению к 20-му году. На 26 процентов нам удалось в 21 году снизить выбросы от печей регенерации извести. На шесть процентов суммарно у нас снизился валовый сброс загрязняющих веществ. На 11 процентов — валовый сброс ХПК», — Андрей Ванчуков, директор филиала АО «Группа Илим» в Братске.

Более 630 миллионов на снижение экологической нагрузки предприятия направит «Илим» в текущем, 2022 году. На уменьшение объёмов выбросов направлен проект по сбору и утилизации ДПГ низкой концентрации на вакуум-выпарной установке — монтаж необходимого оборудования идёт на площадке прямо сейчас. Также планируют реализовать проект по сбору и утилизации низкоконцентрированных газов на производстве картона. Очередного снижения объёмов сбросов ожидают от проектов модернизации лиственного потока, а также модернизации вторичных отстойников станции биологической очистки.

«На сегодняшний момент у нас закуплено всё оборудование, сейчас идёт только защита заявок финансирования строительно-монтажных работы. У нас есть, конечно, и до 2026 года инвестиционная программа, которая предусматривает полный переход на НДТ полностью», — Андрей Ванчуков, директор филиала АО «Группа Илим» в Братске.

Помочь воздуху стать чище может каждый, рассказал генеральный директор Братского филиала ТЭЦ-6 ООО «БЭК» Сергей Коноплев. Жители устанавливают пластиковые окна, что значительно снижает общее потребление тепла. За последние 5 лет энергосберегающие технологии снизили суммарный расход топлива на всех трех теплоисточниках на 150 тысяч тонн. Что касается предприятия, то здесь также идет плановая модернизация. В этом году проведут проектно-изыскательские работы замены золоулавливающих установок котлоагрегатов № 1, № 2 и № 7. До конца года будет произведено техническое перевооружение золоуловителей на 3-ем и 5-ом котлоагрегатах.

«В июле планируем завершить на дымовую трубу № 1 установки непрерывного контроля выбросов загрязняющих веществ. Замеры будут производиться по оксидам углерода, азота, и диоксид серы, как наиболее объемные и загрязняющие вещества, которые выделяются при сжигании угольной пыли. И с августа месяца в режиме онлайн по первой дымовой трубе отслеживать все наши выбросы», — Сергей Коноплев, генеральный директор Братского филиала ТЭЦ-6 ООО «БЭК».

До октября продолжит работу Галачинская котельная, после её нагрузка будет переброшена на ТЭЦ-6. Это значительно позволит снизить выбросы в атмосферу вредных веществ от сжигаемого топлива. Золоотвал планируют рекультивировать.

На 510 тонн, начиная с 2020 года, валовые выбросы сократил завод ферросплавов. Сера, кремниевая пыль, углекислый газ и азот- основные загрязняющие вещества от ферросплавного производства. Завод выпускает фѐрросили́ций — кремниево-железный сплав, который используют в выплавке стали. Без него не обходится ни одно сталелитейное производство в мире. Экологические мероприятия на заводе ферросплавов, рассказал директор завода Сергей Соколов, реализуются по четырем направлениям: изменение трассировки газоходов, техническое перевооружение рудотермической печи № 3,рекультивация шламонакопителя, регулярная замена фильтровальных рукавов на четырёх газоочистных установках.

«Это рукавные фильтры мы вам показываем. Они современные, которые обеспечивают эффективную очистку 99,6 %. Это очень заметно, если вы проезжаете мимо нашего предприятия, то раньше у нас трубы дымили, то сейчас они молчат. И когда к нам новые работники приходят, то они спрашивают: «завод-то работает у вас», — Сергей Соколов, управляющий директор ООО «Братский завод ферросплавов»

На замену этих фильтров в 2022 году предприятие направит 48 млн рублей. В 2019 и 2020 году суммарно на модернизацию потратили более 1 миллиарда рублей.