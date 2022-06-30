Спрос на новостройки упадет на 10-20% в 2022 году, но в деньгах рынок не потеряет – АКРА

Спрос на новостройки в России в квадратных метрах по итогам 2022 года может снизиться на 10-15% относительно показателей прошлого года, при этом в деньгах рынок останется на уровне 2021 года, учитывая рекордные продажи в первом квартале, сообщает РБК со ссылкой на исследование АКРА.

Динамика продаж жилья будет в первую очередь определяться уровнем ипотечных ставок. Снижение ставок по ипотеке в банках, которое наблюдается сейчас, позволит избежать «обвального падения спроса», подчеркивают в АКРА. Небольшое оживление на первичном рынке жилья уже началось.

– Ожидаемое снижение спроса на первичном рынке во второй половине 2022 года в результате роста ипотечных ставок (относительно среднего уровня 2021-го) окажется в пределах 10–20%. С учетом рекордных продаж первого квартала снижение продаж за текущий год (в квадратных метрах) составит порядка 10–15%, при этом в денежном выражении объем рынка останется примерно на уровне 2021 года, – говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По приблизительным оценкам АКРА, в прошлом году спрос на новостройки составил 32 млн кв. м, в денежном выражении — 3,5 трлн руб.

В агентстве подчеркивают, что экономическая неопределенность вынуждает застройщиков откладывать запуск новых проектов. Это отразится на объемах ввода жилья в 2023–2024 годах. Дополнительное негативное влияние на отрасль может оказывать тот факт, что значительная доля стройматериалов, оборудования (лифты, сантехника и др.), элементов отделки импортируется либо производится на импортном оборудовании или с использованием импортных компонентов. Сейчас застройщикам приходится быстро искать альтернативы в условиях массовых санкций.

Пережить время турбулентности в среднесрочной перспективе застройщикам поможет массовое раскрытие эксроу-счетов, которое ожидается в 2022-2023 гг.