Специальная операция идет по плану, подгонять ее завершение не нужно – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет профессионалам, передает ТАСС.

«Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели», – сказал Путин журналистам, отвечая на вопросы после прошедшего в среду в Ашхабаде Каспийского саммита.

Специальная военная операция России на Украине идет по плану, подгонять ее завершение под какие-то сроки не нужно, заявил он.

По его словам, целью СВО является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». «Работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану», – подчеркнул Путин.