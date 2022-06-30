«Если доллар пробьет 50, дальше пойдем на 37» – эксперт об укреплении рубля

В среду на торгах доллар установил новый семилетний минимум вблизи 50 руб., евро впервые с октября 2014 г. опускался к 52,7 руб. Бизнес призывает власть сделать хоть что-нибудь с российской валютой, власти заявляют о готовности решительно бороться с укреплением рубля, а эксперты оценивают вероятность снижения курса доллара ниже 50, как высокую.

– Похоже, рынок продолжает прайсить риски блокировки долларов и весь дискомфорт нахождения в валюте, создаваемый участниками рынка через отрицательные ставки по валюте, – отмечает управляющий активами Сергей Малых. – Это подтверждает разница между фьючерсом на доллар и базовым активом, которая находится на уровне 24% годовых. Остался последний оплот, поддержка на уровне 50, пробой этого уровня по технике будет означать движение с ближайшей целью на 37.

Отметим, что консенсус о возможных механизмах влияния на курс пока в правительстве и ЦБ по-прежнему отсутствует. Ключевой вопрос состоит в необходимости возвращения бюджетного правила, остальные механизмы рассматриваются чиновниками как вспомогательные.