Airbnb официально вводит запрет на проведение вечеринок в арендуемом жилье

Меру протестировали в 2020 году.

«Мы стараемся предотвратить очень редкие случаи, когда хозяева ведут себя безответственно, или гости пытаются устраивать несанкционированные вечеринки. С этой целью в августе 2020 года мы объявили о временном запрете на проведение любых вечеринок и мероприятий в объявлениях по всему миру, который на тот момент действовал «до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении сервиса.

Временный запрет оказался эффективным, и сегодня его официально закрепляют в качестве политики компании.