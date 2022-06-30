Мастера Иркутской области заняли призовые места на окружном этапе конкурса «Туристический сувенир»

Всего на конкурс заявлено 541 изделие из 10 регионов СФО. В финал вышли 443, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Иркутская область представила широкое разнообразие сувенирной продукции разных ценовых категорий. Мастера Приангарья заняли призовые места в целом ряде номинаций. Только представители Иркутской областной общественной организации «Союз мастеров народного искусства «Оникс» получили 11 дипломов лауреатов. Все победители будут отстаивать честь региона в финале Всероссийского конкурса, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2022 года в городе Кирове.

По итогам окружного этапа в номинации «Идея туристического сувенира» спецдиплом за оригинальность получил чай из трав «Ледяное сердце Байкала» авторства Ирины Мартыновой («Оникс»). Спецдиплом за оригинальность исполнения также вручили иркутянке Ксении Пуховской за сувенирные маленькие панно «Байкальский лёд».

В номинации «Линейка туристических сувениров города» первое место заняли сувенирные аксессуары «Деревянное кружево» Михаила Топорищева и Елены Орловой.

В номинации «Сувенир города» в средней ценовой категории второе место получил магнит с храмом Иркутска, автор Галина Откидач («Оникс»), и магнит в виде нерпы, автор Марина Хороших. В высокой ценовой категории второе место заняла Вера Верхотурова из Саянска с куклой «Старый бурят».

Также в разных номинациях в победители вышли эко-брелок «Байкал», брошь «Байкальский лёд», магнит мини-картина «Скала Шаманка», солонка «Байкал», кольцо «Энергия Байкала», кулон с настоящими лесными сухоцветами, открытки и постеры, подставки «Байкальский лёд», тапочки «Пейзажи Ольхона», декоративное панно «Юрты» и многие другие изделия.