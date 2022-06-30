Tele2 предлагает иркутянам приобрести смартфон со скидкой до 30%

Оператор запустил летнее предложение в рамках традиционной акции «Комбо». Клиентам доступен один из трех выгодных комплектов, в составе которых смартфон со скидкой до 30%, страховая защита устройства и тариф «Мой онлайн+», рассказали SIA.RU в компании.

В салонах Tele2 иркутяне могут приобрести смартфон по акции со скидкой от 15% до 30% в зависимости от модели, подключить тариф «Мой онлайн+» с оплаченным трехмесячным периодом и добавить одну из опций страхования устройства. В рамках акции возможно несколько вариантов комплекта.

Так, набор может состоять из смартфона, тарифа «Мой онлайн+» и страхового полиса «Комплексная защита». Или же гаджета, услуг связи и одного из дополнительных продуктов – «Smart Protect Лайт» или «Двойная защита». Со «Smart Protect Лайт» пользователю доступна одноразовая скидка до 70% при замене застрахованного смартфона в рамках гарантийных случаев и сроков. Благодаря же «Двойной защите» клиент обезопасит оборудование не только от кражи или потери данных, но от поломки и пожара. Стоимость страхового продукта рассчитывается исходя из цены смартфона.

Тариф «Мой онлайн+» включает сбалансированный пакет гигабайтов и минут, а также подписку Wink.Optimum+. С ней клиентам доступны фильмы, сериалы, ТВ-каналы и каталог more.tv с эксклюзивными новинками.

Акция проходит в салонах связи Tele2 до 31 декабря 2022 года. Скидка действительна при приобретении всех позиций выгодного комплекта в одном чеке. Предложение актуально также при покупке набора в кредит или рассрочку. Более подробная информация доступна на сайте оператора и у продавцов-консультантов розничной сети.