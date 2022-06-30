В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области построили более 55 тыс. кв м жилья

Летом 2019 года 135 населенных пунктов в одиннадцати районах Иркутской области пострадали от крупного наводнения. Более 10 000 жилых помещений подтопило, 7810 из них были признаны непригодными для жилья, еще 2466 – подлежащими капитальному ремонту. Владельцы 7743 домов получили свидетельства на приобретение или строительство нового жилья. Из областного и федерального бюджетов на это было направлено более 23 миллиардов рублей.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Масштабные площадки по строительству жилых домов развернули в Тулуне и Нижнеудинске. Сейчас там уже построили 13 многоквартирных домов на 662 квартиры и 278 индивидуальных жилых домов. В селе Алыгджер Нижнеудинского района построили 33 индивидуальных жилых дома, ещё два – в поселке Октябрьский Чунского района.



– Восстановление пострадавших от наводнения территорий Иркутской области – одна из приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. В районах чрезвычайной ситуации уже построено более 55 тысяч квадратных метров жилья. В мае текущего года правительство России дополнительно выделило из резервного фонда 881 миллион рублей на строительство многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. Четыре восьмиэтажных дома возведут для расселения граждан, чьё жилье пострадало от подъема грунтовых вод, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Жильё для семей, чьи дома были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и разрушены в результате подъема грунтовых вод, строится в Тулуне в микрорайонах Березовая Роща и Угольщиков. 600 семей уже переехали в новые жилые помещения в индивидуальных домах, в домах типа дуплекс и многоквартирных домах. В четыре дома в микрорайоне Угольщиков, которые сейчас достраиваются, переедут еще 320 семей.