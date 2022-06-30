Ситуацию с горностаевой молью в Иркутске обсудили с представителями управляющих компаний

На совещании под руководством первого заместителя мэра Андрея Южакова принято решение о закреплении ответственности за собственниками, либо пользователями земельных участков в случае некачественной или несвоевременной обработки зеленых насаждений от вредителей, рассказали SIA.RU в мэрии.

– В этом году количество пораженных деревьев достаточно большое. Но важно разделять полномочия. Есть общественные пространства и неразграниченные земли, ими занимается администрация города. При этом существуют придомовые территории, которые обслуживают управляющие компании, – отметил Андрей Южаков. – Некоторые управляющие компании оказались не готовы: своевременно не подали заявки на опрыскивание деревьев. Надеюсь, что в следующем году совместными усилиями мы эту ситуацию исправим.

До конца года планируется внести изменения в правила благоустройства Иркутска. Меры по борьбе с вредителем и последовательность их реализации закрепят в документе.

За несвоевременное или некачественное опрыскивание деревьев от вредителей, в том числе от горностаевой моли, будет предусмотрена ответственность для собственников земельных участков либо их законных представителей – управляющих компаний.