Подрядчика обязали убрать строительный мусор с газонов на улице Депутатской в Иркутске

Ранее у строительного контроля уже были замечания по установке дорожных знаков и ограждений в местах проведения работ. Подрядчик оперативно их устранил, рассказали SIA.RU в мэрии.

На сегодняшний день на Депутатской зафиксировано незначительное отставание по срокам. Специалисты комитета городского обустройства держат ситуацию на контроле.

– Надеюсь, что подрядчик больше не допустит нарушений на площадке и в срок выполнит все работы. Для жителей двух микрорайонов – Солнечного и Байкальского – эта дорога имеет большое значение. Важно, что в рамках ремонта здесь будут организованы пешеходные зоны, появятся новые тротуары, – рассказал глава Октябрьского округа Георгий Комаров.

Напомним, что участок от улицы Ширямова, 32/7 до путепровода «Релейный завод» обновляют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».