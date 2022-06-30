En+ Group продолжает комплексную модернизацию сибирских ГЭС

Компания En+ Group последовательно ведёт работы по комплексной модернизации ключевого оборудования ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. Так, в июне на Братской ГЭС завершили демонтаж рабочего колеса, а на Красноярской ГЭС ввели в промышленную эксплуатацию гидроагрегат, сообщили SIA.RU в компании.

Работы ведутся в рамках масштабной программы модернизации «Новая энергия». Комплексное перевооружение ГЭС Ангаро - Енисейского каскада было начато еще в 2007 году по инициативе основателя En+ Group Олега Дерипаски. Модернизация ГЭС не только обеспечит долгосрочную, надежную и доступную электроэнергию для населения и экономики Сибири, но и позволит снизить спрос на электроэнергию, вырабатываемую ближайшими угольными электростанциями, что сократит выбросы парниковых газов как минимум на 2,5 миллиона тонн CO2 в год с 2026 г.

В рамках программы модернизации в июне 2022 года на Красноярской ГЭС после проведения капитального ремонта с заменой рабочего колеса введен в промышленную эксплуатацию гидроагрегат №10 (500 МВт). Модернизация оборудования проведена с целью повышения надежности и эффективности работы гидроагрегата, улучшения технико-экономических показателей станции. Капитальный ремонт гидроагрегата №10 включает в себя обновление основного оборудования, в том числе замену рабочего колеса гидротурбины и цепей вторичной коммутации гидроагрегата. Также введена в работу модернизированная технологическая автоматика, релейная защита, сигнализация, автоматизированная система управления, система виброконтроля гидроагрегата. Проведена настройка гидравлических систем и механизмов, проведены испытания оборудования.

Также в июне на Братской ГЭС завершили демонтаж рабочего колеса гидроагрегата №4. На место отработавшего оборудования будет установлено новое рабочее колесо гидротурбины, изготовленное на заводе «Тяжмаш» (г. Сызрань). Запуск гидроагрегата №4 после капитального ремонта запланирован на декабрь 2022 года. Проект по замене рабочих колёс на Братской ГЭС ведется в несколько этапов. Ранее уже было заменено 13 рабочих колес, еще 5 заменят до 2026 года.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Основная цель проекта – повышение надёжности оборудования. Это ключевой показатель для работы любой энергетической станции. Благодаря программе «Новая энергия» на предприятиях внедряются новейшие разработки по оборудованию и технологии производства, за счет чего достигается увеличение коэффициента полезного действия и дополнительная экономическая эффективность. Программа реализуется только за счёт собственных средств компании».