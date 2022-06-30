Госгарантии инвесторам Иркутской области узаконят по инициативе депутатов ЗС

Инвесторы, реализующие свои проекты в Иркутской области, могут рассчитывать на государственную поддержку.

Новый законопроект устанавливает основные понятия, принципы инвестиционной политики в Иркутской области, гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, полномочия законодательного собрания и правительства области в сфере инвестиционной политики, формы государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, отдельные условия ее предоставления. Помимо этого, в нем прописаны порядок и условия заключения инвестиционных соглашений.

Комментируя законопроект, спикер ЗС Александр Ведерников сказал, что аналогичные нормативно-правовые акты действуют во многих регионах страны: «Задача такого закона – определить взаимную ответственность государства и бизнеса за результативность господдержки частных инвестиций для обеспечения благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций в экономику региона».

Ко второму чтению проект закона доработают с учетом предложений депутатов и контрольно-счетной палаты.

«В итоге мы должны получить прозрачный комплексный документ – обобщённый свод понятных и четких правил для потенциальных инвесторов, в доступном изложении содержащий все формы и меры государственной поддержки в реализации инвестпроектов», – заключил Александр Ведерников.