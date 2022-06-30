Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 9,5%

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») вновь снизил ставки по залоговой линейке автокредитных продуктов. Диапазон снижения составил до 1,6 процентных пунктов, минимальные ставки начинаются от 9,5% годовых в рублях. Наилучшие кредитные условия доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции «ставка автомобилиста», рассказали SIA.RU в компании.

В рамках залогового кредитования клиенты могут получить финансирование на новые и подержанные авто на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0 до 20% По спецпрограммам с автопроизводителями и дилерами кредиты выдаются на покупку автомобилей марок ГАЗ, Changan, Chery, Cheryexeed, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, Haval, JAC, Hyundai и Kia.

Беззалоговые кредиты доступны по ставке от 14,9%, на сумму до 3 млн рублей, сроком до 7 лет, без требований к автомобилю, каско, с нулевым первоначальным взносом.

Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка «Открытие, а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Среди дополнительных преимуществ – возможность кредитования всего по двум документам и включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа.

«На фоне продолжающегося снижения ставок по автокредитам и стабилизации цен на автомобили рынок автокредитования продолжает «оживать», демонстрируя положительную ежемесячную динамику уже третий месяц подряд. Об этом говорят и июньские выдачи автокредитов в нашем банке, которые уже превысили показатели мая по количеству выдач на 20%. Скорее всего в июле мы увидим соразмерный прирост продаж и стабильно высокий спрос на финансирование сделок в сегменте АСП, который продолжит выступать драйвером восстановления рынка», - отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

На сегодняшний день «Открытие Авто» входит в топ-3 ключевых игроков рынка по объему выдач и в топ-5 по портфелю автокредитов. С начала года банк выдал более 25 тыс. автокредитов на сумму 31 млрд рублей. Две трети кредитных договоров при этом было оформлено на машины с пробегом. Средний чек в июне составил 931 тыс. рублей на подержанный и 2 млн рублей на новый автомобиль. Среди наиболее популярных в первый летний месяц кредитных авто в новом сегменте оказались бренды Hyundai, Kia, Lada, Сhery и Renault, в сегменте АСП - Lada, Kia Hyundai, Toyota и Nissan.