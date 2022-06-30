Объем выдачи потребкредитов за год снизился на 50%

А по сравнению с «пандемийным» 2020 годом – на 23,5%.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в январе-мае 2022 года было выдано потребительских кредитов на сумму 0,88 трлн руб. или на 49,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2021 года – 1,74 трлн руб.). При этом по сравнению с первыми 5 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных потребкредитов в начале текущего года сократился менее существенно - на 23,5% (в январе – мае 2020 года – 1,14 трлн руб.).

Наибольший объем выданных потребкредитов в регионах РФ за 5 месяцев 2022 года был отмечен в:

Москве (112,0млрд. руб.),

Московской обл. (62,4млрд. руб.),

Санкт-Петербурге (43,9 млрд. руб.),

Свердловской обл. (30,4млрд. руб.),

Краснодарском крае (29,2млрд. руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-мае 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов продемонстрировали:

Ханты-Мансийский АО (-55,9%),

Пермский край (-54,6%),

Красноярский край (-54,0%),

Иркутская обл. (-53,7%),

Ленинградская обл. (-53,2%).

В свою очередь наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в Москве (-40,4%), Краснодарском крае (-46,5%), Нижегородской области (-47,9%), Санкт-Петербурге (-48,2%) и Новосибирской области (-48,4%).

«В целом, нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с «карантинной» весной 2020 года, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Только падение оказалось несколько глубже, а основной удар по розничному кредитованию пришелся не на апрель-май, как два года назад, а на март-апрель. Столь существенное сокращениевыдачи в эти месяцы объясняется, прежде всего, ростом рыночных ставок после увеличения в марте ключевой ставки ЦБ. Хотя начиная со второй половины апреля Банк России активно снижает ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы, ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и зависимой от экономической ситуации в стране и мире. В этой связи банки пока продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан. Поэтому потребкредитыв последнее время выдавались, прежде всего, тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находилось на высоком уровне».