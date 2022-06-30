Проведите лето вместе со Сбером и получите максимальную выгоду

Сбер запустил проект СберЛето, который помогает миллионам россиян найти необходимые товары с максимальной выгодой, чтобы успеть сполна насладиться летним сезоном. В рамках акции пользователям доступны скидки на сезонные товары, повышенные проценты по вкладам, бонусы по использованию сервисов банка, экосистемы и партнёров Сбера и многое другое, рассказали SIA.RU в компании.

На сайте проекта представлено четыре раздела: «Настроение лета», «Забота о близких», «Для дома и дачи» и «Для бизнеса». Еженедельно на сайт загружаются новые выгодные предложения, и у каждого из них свой срок действия, поэтому откладывать покупки не стоит.

Среди самых привлекательных предложений:

СберПрайм — скидка 30% на подписку (6 месяцев — за 690 рублей);

«Потребительский кредит» — ставка от 6,9%;

СберВклад Прайм — ставка до 8%;

кредитная СберКарта — 120 дней без процентов и снятие наличных без комиссии;

СберМаркет — 10% бонусами на покупки для дачи;

СберМегаМаркет — выгода 600 рублей на первый заказ от 3000 рублей, а также скидка до 80% на сезонные товары;

ТВ-приставка SberBox — скидка 500 рублей и ТВ-каналы за один рубль на три месяца;

умная медиаколонка SberBox Time — скидка 2000 рублей и три месяца подписки СберПрайм в подарок.

Кроме того, на сайте СберЛето пользователи могут узнать, как получить бонусы при покупке других умных устройств Sber (SberBox Top, SberPortal), а также скидки и специальные предложения на сервисы и продукты экосистемы и партнёров Сбера: СберСтрахования, Звука, Delivery Club, ЕАПТЕКИ, СберАвто, Домклик и других.