Цена акций «Газпрома» обновила минимум 25 февраля

На торгах Мосбиржи они упали на 30% после дискретного аукциона, сообщает РИА Новости.

К 12.41 мск акции «Газпрома» теряли 26,5% и торговались на уровне 219 рублей. При этом максимально в ходе торгов они падали на 32,8%, до 200 рублей – минимума с 25 февраля.

В четверг компания сообщила, что собрание акционеров «Газпрома» не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год.

Зампред правления компании пояснил: акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.