Центробанк фиксирует рекордно низкую ставку по ипотеке в РФ

Число выданных кредитов при этом снизилось до минимума, а срок вырос, сообщает РБК.

Средняя ставка по выданным в России ипотечным кредитам в мае составила 6,17% — это минимум с 2018 года, следует из статистических данных, обновленных 30 июня на сайте Центробанка. Статистика ЦБ учитывает период с 1 января 2018 года по 1 июня 2022-го, более ранних данных регулятор не публикует.

Средневзвешенная ставка по выданным в мае 2022 года ипотечным кредитам снизилась по сравнению с апрелем на 1,47 п.п. — с 7,64% до 6,17%. До этого самый низкий показатель был зафиксирован в июне 2021 года — 7,07%.

Средневзвешенный срок оформленного в мае кредита составил 22,63 года (271,5 месяца). Это максимум с 2018 года. Как правило, рост среднего срока ипотечного кредита аналитики связывают с необходимостью сократить размер ежемесячного платежа.