Банк России показал, как выглядит новая купюра номиналом 100 рублей

Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей – 30 июня организация показала, как она будет выглядеть.

«Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому Солдату», – сообщает пресс-служба Банка.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года.