Старейшая газета Ангарска «Время» прекратила существование из-за отсутствия денег

Главный редактор старейшей газеты «Время», выпускаемой в городе Ангарске Иркутской области, Галина Ямяга 30 июня сообщила, что издание прекратило существование из-за отсутствия денег.

«Продолжать издание мы не можем, у нас просто нет на это денег. <…>Газету делали за счет подписки и рекламы. То есть за счет ее читателей и рекламодателей. Сейчас нет денег ни у тех, ни у других. Одни экономят на подписке, другие на рекламе. А денег надо много. Подняла цены типография, выросла стоимость бумаги, подорожал бензин, увеличились налоги и минимальная оплата труда. Одна пачка офисной бумаги стала стоить 900 рублей при подписке на полгода в 552 рубля. Издание народной газеты стало не по карману», – сообщает Ямяга в колонке редактора на сайте СМИ.

Ранее, чтобы спасти газету, сотрудники отказались от субботнего выпуска, уменьшили число страниц в выпуске, который выходил в четверг, сократили число телепрограмм, подписка на которые для издания тоже была платной, однако эти меры не помогли сохранить СМИ.

«Мы шли по краю, балансировали на тонком канате под куполом, терпели, скрипели и надеялись на лучшие времена, – заявила Галина Ямяга. – Мы уходим, потому что не можем делать такую газету. А другую делать не хотим и не умеем».

Газета «Время» издавалась в Ангарске с 1951 года. Она имела самый высокий подписной тираж в Ангарском районе – более 10 000 экземпляров, розничный тираж – более 13 000 экземпляров. Распространялась в Ангарске, Мегете, Савватеевкае, Одинске и других населенных пунктах Ангарского района.