Кинотеатр Hollywood закрыли в Братске из-за отсутствия зарубежных фильмов в прокате

Кинотеатр Hollywood, который располагается в городе Братске Иркутской области, заявил, что 27 июня приостановил работу, основная причина – отсутствие зарубежных фильмов в прокате, сообщается в соцсетях организации.

«Мера вынужденная и большей частью связанная с отсутствием коммерческого контента. Как всем известно, с российского рынка ушли все зарубежные студии, которые и составляли основную выручку кинотеатров. Нам очень жаль, но другого выхода мы пока не видим», – говорится в сообщении.

Располагающееся в здании кафе продолжит работу в обычном режиме.

Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта американские кинокомпании – Disney, Warner Bros. и Sony Pictures – сообщили, что отказываются выпускать свои новые фильмы, объяснив это спецоперацией России на Украине. Например, из-за отказа американских студий выпускать в российский прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» кинотеатры недосчитались в марте, по оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», до 5 млрд рублей.