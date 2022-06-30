Осуждены члены банды, похитившие бизнесмена в Иркутске и принадлежащие ему 35 млн рублей

Четверых жителей города Усолья-Сибирского Иркутской области осудили за похищение бизнесмена и вымогательство у него крупной суммы – 35 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что с 2019 года осужденные требовали от индивидуального предпринимателя передать им 15 млн рублей. «5 февраля 2020 года в городе Иркутске злоумышленники, угрожая травматическим пистолетом и применяя насилие в отношении бизнесмена, похитили последнего возле одного из бизнес-центров и против его воли поместили в автомобиль, возили по городу и, угрожая, требовали передать им вышеуказанную сумму», – рассказали в СКР.

Во время расследования было установлено, что в 2017 году усольчане обманом похитили у потерпевшего 35 млн рублей. В мае-сентябре же 2019 года двое злоумышленников в Усолье-Сибирском и Усольском районе угрожали другому предпринимателю и требовали у него 20 млн рублей.

«Сегодня приговором Усольского городского суда мужчины признаны виновными. С учетом мнения прокурора им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 до 12 лет. Один из осужденных будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, остальные в колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен иск потерпевших на сумму 35 млн рублей», – резюмировали следователи.