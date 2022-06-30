Восемь районов Бурятии и Улан-Удэ затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской области

Агентство лесного хозяйства Республики Бурятия сообщило, что восемь районов региона, а также Улан-Удэ затянуло дымом от лесных пожаров, которые сейчас действуют в Приангарье.

В частности, задымленность отмечена в Прибайкальском, Заиграевском, Кабанском, Джидинском, Селенгинском, Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском районах.

«По информации Гидрометеоцентра Бурятии, в республике сейчас преобладает северо-западный ветер. Задымленность связана с лесными пожарами в Иркутской области», – говорится в сообщении.

Как сообщает Авиалесохрана, в Приангарье сейчас действуют 18 лесных пожаров на площади 21,3 тысячи га, в Бурятии – 12 пожаров на площади 9 га. По данным агентства лесного хозяйства, задымленность не связана с возгораниями в республике.