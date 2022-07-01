Прогноз курса доллара на третий квартал 2022

Во II квартале рубль показал беспрецедентные темпы укрепления: доллар с 83,2 руб. упал до 50 руб., достигнув минимальных с мая 2015 г. уровней. А по сравнению с историческим максимумом, установленным в марте чуть выше 121,5 руб., доллар подешевел почти в 2,5 раза. Какой курс доллара будет в третьем квартале 2022?

Аналитики БКС поясняют, что сильная динамика рубля сейчас обусловлена рыночным дисбалансом, который образовался из-за превышения предложения инвалюты над спросом. В условиях усиления санкционного давления на Россию и в целом негативной геополитической обстановки импорт во II квартале резко упал и восстанавливается слишком медленно, поэтому сохраняется низкий спрос на инвалюту. К тому же ее покупки прекратились в рамках бюджетного правила.

В то же время предложение инвалюты остается значительным из-за высоких мировых цен на сырье, обеспечивающих большой приток в страну экспортной выручки. Хотя ее обязательная продажа была отменена, многие даже не экспортирующие компании стремятся избавиться от валют, опасаясь возможных санкционных ограничений на операции с ними. Подобные страхи ослабляют спрос на инвалюту и со стороны инвесторов, а также населения в целом.

В последние три месяца ЦБ и власти постепенно смягчали валютные ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление рубля. Однако эти шаги лишь ненадолго приостанавливали восходящую динамику российской валюты.

Кроме того, Банк России быстро снижал ключевую ставку, в результате она с 20-летнего максимума в 20% вернулась на докризисный уровень 9,5%. Однако вряд ли столь мягкая монетарная политика может выступить основным драйвером снижения курса рубля, отмечают эксперты БКС.

– Основную роль в развороте рубля к нисходящей тенденции будет играть восстановление импорта, а также возвращение государства к валютным операциям с целью нейтрализации избыточного поступления на рынок экспортной выручки, – подчеркивают они.

Кроме того, аналитик БКС отмечают, что если властям удастся разработать новый эффективный механизм бюджетного правила, это вернет рубль на более низкие, экономически оправданные уровни. При текущих ценах на сырье справедливый курс российской валюты находится в районе 70 руб. за доллар. Ослаблению рубля будет способствовать и вероятное восстановление импорта. Реализация данного сценария предполагает возвращение доллара в коридор 65–75 руб. в III квартале.

При этом, если мировая экономика перейдет к стагнации, а инфляция останется высокой, жесткая монетарная политика центробанков будет лишь ухудшать долгосрочные экономические перспективы. Появление отчетливых признаков подобной тенденции вызовет быстрое снижение сырьевых цен. В результате рубль может перейти к более активному ослаблению, доллар способен повыситься значительно выше 75 руб.

Кроме того, 9 сентября истекает полугодовой срок ограничений на отдельные операции с инвалютой, в том числе в наличной форме. Вероятно, они будут отменены, если внешние рыночные или геополитические условия не воспрепятствуют такому шагу. Это окажет дополнительное давление на рубль.