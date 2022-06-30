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ЦБ увеличил лимит на перевод валюты за рубеж физлицами до 1 млн долларов

Банк России продолжает смягчать ранее введенные валютные ограничения. С 1 июля 2022 г. физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $1 млн или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте.

Аналогичный порог установлен и для переводов физических лиц — резидентов из дружественных государств.

Ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс.

– Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке, – говорится в сообщении ЦБ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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