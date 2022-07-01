Правительство Иркутской области и «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве

Между Правительством Иркутской области и Государственной корпорацией «Ростех» подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

Стороны намерены взаимодействовать в сферах промышленной, инновационной и инвестиционной политики, применения современных цифровых и других технологий, реализации социальных проектов и программ, а также по вопросам обеспечения экологической безопасности и подготовки специалистов.

В частности, соглашение предусматривает сотрудничество в реализации инвестиционной программы технического перевооружения Иркутского авиационного завода - филиала ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021-2026 годы, направленную на увеличение объема серийного производства самолетов МС-21.

Стороны намерены взаимодействовать в сфере внедрения робототехники, применения новых методов и технологий проектирования и инжиниринга, технологий связи в различных отраслях экономики Иркутской области.

Предусмотрено развитие инновационных технологий с созданием медицинских центров, социальных и других проектов.

- Иркутская область много лет взаимодействует «Ростехом». Мы дополнили и обновили соглашение, которое было подписано в 2013 году. В новых экономических условиях для региона очень важна поддержка госкорпорацией программы по перевооружению иркутского авиационного завода. Большое значение имеет сотрудничество по реализации проектов, связанных с высокими технологиями, - отметил Игорь Кобзев.

Также Игорь Кобзев и Сергей Чемезов обсудили вопросы реализации инвестиционной программы Иркутского авиационного завода и инвестпроекта «Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук», строительство в регионе инфекционных корпусов в рамках государственно-частного партнерства и сотрудничество в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.