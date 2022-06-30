Игорь Шувалов и Игорь Кобзев обсудили совместные шаги по развитию Байкальска

Сегодня, 30 июня, состоялась встреча Председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Сторона обсудили вопросы реализации проекта комплексного развития города Байкальска.

В частности, был затронут вопрос софинансирования со стороны ВЭБ.РФ строительства и реконструкции социальных и спортивных объектов, в том числе напрямую обозначенных в мастер-плане города.

Кроме того, обсуждались возможные модели реализации программы социально-экономического развития Байкальска до 2040 года, которая сформирована в формате проекта Распоряжения Правительства РФ.

– Для ВЭБ.РФ, как организации развития, важны долгосрочные системные эффекты от запуска новых точек роста. Совместно с Иркутской областью и жителями Байкальска нам предстоит большая работа по трансформации этого моногорода в привлекательный и комфортный город, где созданы современные возможности для жизни, работы, самореализации и отдыха людей, - отметил Игорь Шувалов.

Руководители региона и ВЭБ.РФ также обсудили проект трансформации (редевелопмента) бывшей промплощадки БЦБК, проектно-изыскательские работы для подготовки демонтажа зданий и сооружений комбината, а также пилотный проект по строительству деревянного многоквартирного дома в Байкальске.

- На пленарном заседании во время Петербургского экономического форума Президент Владимир Путин подчеркнул, что пристально следит за развитием территорий вокруг Байкала. В частности, Байкальска. Важно сделать его визитной карточкой региона. Мы приложим все усилия для выполнения этой задачи. При этом вопросы развития туризма и ликвидации последствий деятельности БЦБК нужно решать параллельно. Мы должны создать условия для развития туризма с учетом экологической безопасности, - сказал Игорь Кобзев.

Напомним, по итогам предыдущих встреч Игоря Шувалова и Игоря Кобзева, в том числе в ходе визита команды ВЭБ.РФ в Байкальск, был подписан протокол о совместной реализации стратегического мастер-плана города. В частности, была достигнута договоренность о совместной проработке механизмов реализации и источников финансирования мероприятий проекта по всем ключевым направлениям.