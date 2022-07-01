«Возникают вопросы по дивидендной политике всех госкомпаний». Аналитики – о падении акций Газпрома

Акции Газпрома обвалились на 27% на фоне отказа от выплаты дивидендов за 2021 г. в размере 52,53 руб. на акцию. Эксперты БКС объяснили, с чем это связано, оценили влияние решения на весь российский рынок и и дали прогнозы, что ждать от бумаги.

«Под вопросом вся «дивидендная революция» последнего десятилетия»

Аналитики BCS GM отмечают, что решение было неожиданным. Теперь возникают вопросы по дивидендной политике как Газпрома, так и всего нефтегазового сектора. Cложившаяся ситуация ставит под вопрос всю «дивидендную революцию» последнего десятилетия. Газпром играл главную роль в многолетней политике Минфина, который ввел разумную дивидендную политику для государственных предприятий. Именно согласие Газпрома на коэффициент выплат 50% чистой прибыли в мае 2019 г. стало последним шагом, который закрепил такую политику для всего сектора. Теперь этот механизм придется поставить под сомнение.

– В нашем вчерашнем отчете с обновлением рекомендации по Газпрому мы предупреждали о риске сокращения дивидендов для поддержания балансовых показателей в текущих условиях, – пишут аналитики BCS GM. – Однако мы считали, что риск больше относится к выплатам за 2022 г. и 2023 г., но не к рекордным дивидендам в размере RUB 52,5/акция, уже одобренным советом директоров и представленным на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Наша аргументация была довольно простой и заключалась исключительно в необходимости контролировать балансовые показатели Газпрома с относительно высокой долговой нагрузкой в условиях международных финансовых санкций. Однако нам кажется, что недавнее укрепление рубля также могло сыграть свою роль. Всего пару месяцев назад курс российской валюты превышал RUB100/$, а на этой неделе – составил примерно RUB 53/$ и, как следствие, дивиденды в размере RUB 52,5/акция увеличили бы расходы с $12 млрд до $24 млрд.

Добавим сюда объявленный совсем недавно разовый налог на сумму RUB 419 млрд за 2022 г. – таким образом, всего за несколько недель потребности Газпрома в денежных средствах существенно изменились.

«300 руб. за акцию мы можем не увидеть еще долгое время»

Дивиденды являются главным фактором привлекательности акций газовой компании. Отказ от дивидендов за 2021 г. не только лишает инвесторов возможности претендовать на выплаты за 2021 г., но и создает риски для выплат в будущем, считает эксперт БКС Мир инвестиций Игорь Галактионов.

– Это сильный негативный фактор для акций, – подчеркнул эксперт. – В условиях отсутствия выплат инвесторы могут потерять интерес к бумаге. Несмотря на то, что в 2022 г. ожидается рекордная прибыль, значительная ее часть может пойти на инвестпрограмму, отдача от которой может пойти исключительно на покрытие убытков от сокращения экспорта на европейском направлении. Также велика вероятность повышения налоговой нагрузки, что будет оказывать давление на чистую прибыль.

Говорить о новых справедливых ценовых уровнях пока рано. Можно лишь отметить, что до перехода на новую дивидендную политику в 2019 г. акции Газпрома на протяжении 7 лет торговались в диапазоне 110–170 руб. Возвращение к этим уровням не ожидается, но и 300 руб. за акцию мы можем не увидеть еще долгое время.