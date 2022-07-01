Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов без суда

Пока от задолженностей по невыплаченным займам без суда могут избавиться 9 тыс. человек из почти 20 тыс. желающих, заявил «Известиям» первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Несмотря на повышение осведомленности граждан о возможностях нового механизма избавления от долгов, ощутимый рост показателей стоит ждать лишь в 2023-м, отметили «Известиям» эксперты. Также, по их мнению, изменение ситуации в экономике или новые шоки могут подстегнуть увеличение числа дефолтов физлиц.

Долги россиян более чем на 3 млрд рублей будут списаны без суда. Об этом «Известиям» рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан в России — с сентября 2020-го по май нынешнего года, уточнили в пресс-службе министерства.

За весь этот период к процедуре допущены 9 тыс. россиян, из них 6 тыс. уже полностью ее завершили, отметил первый замглавы Минэка. По данным ведомства, всего с сентября 2020 года по май этого в многофункциональные центры (МФЦ) страны поступило 19,6 тыс. заявлений от россиян. Ранее в проекте «Федресурс» сообщали, что по числу банкротств без суда лидируют Омская и Челябинская области, а также Пермский край.

— Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%, — отметил Илья Торосов.