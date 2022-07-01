Больше 80% заёмщиков позитивно оценивают услугу урегулирования задолженности в разных банках

82% заёмщиков с действующими кредитами в разных банках положительно воспринимают идею комплексного урегулирования задолженности, поделился результатами проведённого опроса директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на сессии «Цифровая трансформация переговорных процедур на примере процедуры медиации» в рамках Петербургского международного юридического форума.

Исследование было посвящено опыту урегулирования задолженности и проводилось среди заёмщиков, которые имеют два и более непогашенных кредита в разных банках. 35% респондентов пришлись на Москву и Санкт-Петербург и 65% — на другие регионы России.

По словам Дениса Кузнецова, при возникновении финансовых трудностей, около 70% клиентов стараются не допустить просрочку в одном из банков, где в будущем планируют продолжить кредитоваться. 30% клиентов допускают просрочку везде, вносят минимальные платежи в каждый банк, чтобы банки видели позитивное поведение.

Пытаясь урегулировать задолженность или получить реструктуризацию, клиенты в первую очередь обращаются в тот банк, в котором надеются быстрее получить помощь, либо в тот, где у них более высокий платёж, который тяжело выплачивать. Во взаимодействии с банком клиенты ценят больше всего вежливость сотрудников, понятность консультаций, вариативность предлагаемых банком решений и условий.

Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка:

«Сегодня ситуация, при которой клиент имеет кредиты в разных банках, уже стала фактически потребительской нормой. Поэтому, предлагая варианты урегулирования задолженности, мы должны дать клиенту возможность продолжить комфортно обслуживать свои кредитные обязательства во всех банках сразу. Одним из вариантов комплексного урегулирования долгов у разных кредиторов является межбанковская медиация, которую мы начали тестировать. Мы уверены, что у этого инструмента большие перспективы. Проведённое нами исследование подтвердило, что клиенты, имеющие несколько кредитов в разных банках, позитивно воспринимают идею комплексного урегулирования, включая медиацию, и в перспективе готовы ей воспользоваться при возникновении финансовых трудностей».