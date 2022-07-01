В России заработала платформа ЦБ по борьбе с отмыванием денег

Теперь банки делят компании и индивидуальных предпринимателей на три группы риска, сообщает РБК.

С 1 июля в России начала работать антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) от Банка России — сервис, к которому обязаны подключиться все российские кредитные организации для оценки своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам и обмена этой информацией с ЦБ.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут делиться банками и одновременно регулятором на три группы — в зависимости от степени риска нарушения антиотмывочных норм. Изначально Банк России сравнивал принцип работы платформы ЗСК со светофором: клиенты из красной зоны будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, а «зеленые» получат меньше контроля со стороны кредитных организаций.

Тестирование сервиса началось в декабре прошлого года. «Мы положительно оцениваем результаты пилотирования и готовность банков к взаимодействию в рамках платформы», — сказал РБК представитель ЦБ.

Участие Банка России в оценке антиотмывочных рисков имеет много плюсов — у ЦБ больше информации, а участники рынка, полагаясь на решения регулятора, смогут снизить свои расходы на комплаенс, рассказывал глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский еще осенью 2019 года. Банковское сообщество не сразу поддержало идею ЦБ: законопроект о внедрении платформы ЗСК отзывался из Госдумы, но все же был принят, правда, только в конце 2021 года.