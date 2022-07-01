Банк «Открытие» будет осуществлять деятельность уполномоченного банка для открытия специального счета типа «О»

Банк «Открытие» будет осуществлять деятельность уполномоченного банка для открытия специальных счетов типа «О», которые предназначены для проведения расчетов по исполнению должниками денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации.

На специальный счет типа «О» могут зачисляться деньги, поступившие от должника в пользу правообладателя или ошибочно списанные со счета типа «О».

Со специального счёта типа «О» могут списываться деньги:

— на счет правообладателя при наличии разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации;

— в уплату комиссий уполномоченному банку за обслуживание счета типа «О»;

— ошибочно зачисленные на счет типа «О».

Временный порядок расчётов установлен Указом Президента Российской Федерации

от 27 мая 2022 года № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями».