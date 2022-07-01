Банк «Союз» продлевает акцию для участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус»

Банк «Союз» информирует о продлении срока действия акции для клиентов – участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус» до 31 августа 2022 года. Клиенты банка смогут получить до 5000 бонусных баллов на свой бонусный счет программы лояльности.
Для участия в акции, физическому лицу достаточно иметь банковскую карту банка «Союз», выпущенную в рамках программы лояльности «Ингосстрах Бонус».
В рамках акции осуществляется начисление бонусных баллов на следующих условиях, в следующем объеме:
- Участнику Акции начисляется дополнительно 5% бонусными баллами на бонусный счет от суммы чека при совершении расходной операции в следующих МСС, формирующих категорию «Супермаркеты»:
|МСС код
|Описание
|5297
|Retail Internet Volume (относится к категории супермаркеты)
|5298
|Продуктовые интернет-магазины
|5411
|Бакалейные магазины, супермаркеты
|5412
|Гибридные супермаркеты
|5422
|Продажа свежего и мороженого мяса
|5441
|Кондитерские
|5451
|Продажа молочных продуктов в розницу
|5462
|Булочные
|5499
|Различные продовольственные магазины - нигде более не классифицированные
|5715
|Оптовые продавцы алкоголя
|5921
|Магазины с продажей спиртных напитков навынос
- Суммарный размер начисления бонусных баллов в период Акции в категории «Супермаркеты»:
|Тип карты
|Стандартная карта
|6%
|Премиальная карта
|8%
Максимальная сумма начисления дополнительных бонусных баллов по акции составляет 5000 бонусных баллов в месяц. Максимальная сумма начисления за одну расходную операцию составляет 3000 бонусных баллов.
Акция может быть прекращена про решению банка.