Финляндия отменила антиковидные ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам

Накануне генкосульство Финляндии в России сообщило, что в связи со снятием антиковидных ограничений на въезд в страну отменяются требования о предъявлении сертификата вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста и об обязательном тестировании на пунктах пересечения границы, сообщает РБК.

«В связи со снятием ограничений на въезд Финляндия также снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля», — говорилось в сообщении посольства.

Посольство также сообщило, что рассмотрение заявлений на визу россиян будет идти согласно визовому кодексу ЕС. «Между ЕС и Россией существует действующее соглашение об упрощении выдачи виз, но в связи с санкциями применение ряда его положений частично приостановлено. Со стороны ЕС приостановление соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности дипломатов и бизнесменов», — уточнили в генконсульстве страны.