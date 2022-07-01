До 2026 года Россельхозбанк полностью перенесет все процессы и системы банка в облако

Россельхозбанк начинает внедрение российского решения по работе с облачными технологиями, которое в ближайшее время будет доступно разработчикам и тестировщикам.

Облачные технологии — это комплекс инструментов для решения широкого спектра задач: хранение и обработка огромных массивов данных, разработка и запуск корпоративных и пользовательских приложений, разворачивание систем искусственного интеллекта.

Россельхозбанк переносит свои бизнес процессы и данные в частное облако. Банк внедряет решения по работе с облачными технологиями, которое введено в промышленную эксплуатацию для разработчиков и тестировщиков. В перспективе нескольких лет в облако будут перенесены все клиентские системы банка, например, CRM системы, ДБО физлиц, платформа Свой Бизнес для предпринимателей и кредитные конвейеры. Банк постоянно поддерживает высокий уровень защиты данных в облаке, а также обеспечивает её доступность клиентам и работникам банка.

«В РСХБ ведется разработка собственных облачных технологий, так как их внедрение – это обязательное условие для любой современной технологической компании. Без них уже не обходится разработка ни одного приложения, так как облачные решения позволяют создавать более надежные инструменты за более короткий срок. Согласно нашим прогнозам, полный перенос всех систем и процессов банка в облако произойдёт примерно за 4 года», - прокомментировал директор Департамента информационных технологий (ИТ-директор) Андрей Хлызов.