Правила регистрации по месту жительства упростили в России

Теперь россияне могут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, сообщают «Известия».

Также сократятся сроки регистрации. Информацию о регистрации сотрудники госорганов обязуются передать в учреждения регистрационного учета в течение одного дня со дня передачи документации. По месту жительства или пребывания гражданина должны зарегистрировать в течение шести дней.

8 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о праве родителей указывать в свидетельстве о рождении ребенка место жительства родителей, а не непосредственный адрес появления ребенка на свет. Принятая мера будет распространяться на детей, родившихся в России.