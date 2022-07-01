Иркутянам доступна бесконтактная оплата через СБП в салонах связи Tele2

Оператор мобильной ввел возможность оплаты покупок в своих салонах связи в Иркутской области с помощью Системы быстрых платежей (СБП) – для этого посетителю достаточно отсканировать QR-код. Решение не только удобно для клиентов, которым не нужно брать с собой карту, но и избавляет дилеров от многих хлопот. Технический интегратор Invoice берет на себя заботы по поддержке решения, а партнерам Tele2 не нужно устанавливать специальное ПО для приема платежей через СБП, рассказали SIA.RU в компании.

Клиенты Tele2 могут оплачивать покупки безналичным способом с помощью QR-кодов в салонах связи оператора в Иркутске, Братске, Ангарске, Шелехове, Тулуне, Железногорске-Илимском, Нижнеудинске и Вихоревке. Проект также успешно пилотировал и в других городах страны: Улан-Удэ, Владивостоке, Биробиджане, Рязани, Кирове, Курске, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ульяновске, Ижевске, Волгограде, Перми, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Решение запущено в 500 торговых точках. В планах – масштабировать его до 1500 по всей России.

Для оплаты покупки нужно навести камеру на QR-код, размещенный на кассе или в предварительном чеке. Далее клиент попадает на страницу, где видит состав и сумму заказа, а затем – список банковских приложений, через которые можно провести оплату.

СБП в салонах Tele2 интегрировала компания Invoice. Для дилера это более удобно, чем прямая работа с банком. Invoice избавляет точку от необходимости вручную сверять документы и устанавливать специальное ПО, берет на себя все технические вопросы по обслуживанию системы. Чтобы организовать прием платежей через СБП c Invoice, партнеру Tele2 потребуется только провести специальные настройки в 1С.

Денис Голещихин, директор Tele2 Retail:

«Мы наблюдаем активное развитие Системы быстрых платежей Банка России, этот сервис становится все более востребован. Наши партнеры получили возможность приема безналичных платежей на базе технологии QR-кодов. В сотрудничестве с Invoice мы продолжаем работать над тем, чтобы удобный сервис СБП стал доступен как можно большему числу пользователей в разных регионах нашей страны. Клиенты уже давно привыкли к бесконтактной оплате, и благодаря СБП им не надо брать с собой пластиковую карту, волноваться о безопасности и вводить PIN-код».

Илья Агафонов, коммерческий директор Invoice:

«CБП выгоднее и быстрее, чем классический эквайринг, а с QR-кодом от Invoice сервис стал еще удобнее. В течение ближайших двух лет СБП станет основным каналом приема платежей в C2B-сегменте в России. В начале года число покупок через СБП в некоторых магазинах с Invoice уже составило 60% от безналичного оборота. Помимо этого, сервис позволяет менеджменту Tele2 своевременно видеть статистику и аналитику по всем магазинам и партнерам в одном интерфейсе».