Пять участков автомобильных дорог отремонтировали в Иркутской области

Три участка находятся на автомобильной дороге Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. Их общая протяжённость – восемь километров, Там восстановили верхние слои асфальтобетонного покрытия, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Стоимость выполненных работ составила 77 млн рублей.

В Братском районе отремонтировали два участка общей протяжённостью 13,6 км. На обходе Братска через посёлок Бикей восстановили асфальтобетонное покрытие. На участке Илир - Кардой - Карой восстановили щебеночно-гравийное покрытие. Общая стоимость работ - 103 млн рублей.

В этом году в Иркутской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 300 км автомобильных дорог. В 2021 по нацпроекту приведи в нормативное состояние 235 км дорог.